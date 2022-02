PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfall auf der Bundesstraße +++ Zeugensuche nach Unfallfluchten

Bad Schwalbach (ots)

1. Zusammenstoß auf der Bundesstraße, Eltville am Rhein, Martinsthal, Bundesstraße 42, Dienstag, 15.02.2022, 17:45 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 42 in Höhe Eltville-Martinsthal ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, welcher zu einer kurzzeitigen Beeinträchtigung des Verkehrs führte. Gegen 17:45 Uhr befuhr ein 53-Jähriger Geisenheimer die Bundesstraße in Richtung Wiesbaden. In Höhe Martinsthal kam er mit seinem Pkw der Marke Land Rover aufgrund einer Fahrzeugpanne auf dem rechten Fahrzeugstreifen zum Stehen. Einem 44-jährigem Rheingauer, welcher mit seinem Audi A3 ebenfalls in Richtung Wiesbaden unterwegs war, gelang es ersten Ermittlungen zufolge nicht mehr rechtzeitig abzubremsen, sodass er auf den stehenden Land Rover auffuhr. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer des Audi leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Da die Kraftfahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten entsprechende Abschleppdienste gerufen werden. Im Rahmen der Abschleppmaßnahmen musste die B42 zeitweise gesperrt werden. Hierbei kam es im Feierabendverkehr zum Rückstau.

2. Unfallflucht in Geisenheim, Geisenheim, Bischof-Blum-Platz, Dienstag, 15.02.2022, 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag wurde ein Fahrzeug in Geisenheim im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen. Zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr parkte ein weißer Peugeot Expert in der Straße "Bischof-Blum-Platz" und wurde hierbei von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der entstandene Sachschaden in Form von Kratzern auf der Fahrerseite beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

3. Nach Zusammenstoß geflüchtet, Taunusstein-Wehen, Weiherstraße, Freitag, 11.02.2022, 16:00 Uhr bis Sonntag, 13.02.2022, 15:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende ereignete sich in der Weiherstraße in Taunusstein-Wehen eine Verkehrsunfallflucht. Ein blauer Ford Focus stand zwischen Freitag und Sonntag in einer Parklücke geparkt und wurde mutmaßlich beim Ein oder Ausparken durch ein unbekanntes Fahrzeug an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Die unfallverursachende Person kam ihren Pflichten nicht nach und verließ einfach den Unfallort.

Gibt es Zeuginnen oder Zeugen die den Unfall beobachtet haben? Wenn ja, melden sich diese bitte über die (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.

