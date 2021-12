Polizei Köln

POL-K: 211213-5-K Gruppe Heranwachsender rauben Jugendliche aus - Polizeihund findet Tatwaffe

Köln (ots)

Am Samstagabend (11. Dezember) haben Polizisten in Köln-Lindenthal drei Heranwachsende (18, 18, 19) festgenommen, die gemeinsam mit Freunden drei 15-Jährige unter Vorhalt einer Gaspistole eine Jacke sowie eine Bauchtasche geraubt haben sollen. Ein Polizeihund spürte die weggeworfene Waffe wenig später in einem Gebüsch auf. In einer der Taschen der Tatverdächtigen fanden die Polizisten zudem einen Elektroschocker, den sie ebenfalls sicherstellten. Drei weitere Freunde waren unerkannt geflüchtet.

Nach ersten Erkenntnissen sollen die zwei 18 Jahre alten Anstifter die Jugendlichen gemeinsam mit ihren Freunden gegen 21.15 Uhr auf der Brucknerstraße am Clarenbachkanal in eine Ecke gedrängt und die Herausgabe der Wertsachen gefordert haben. (ph/as)

