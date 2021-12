Polizei Köln

POL-K: 211213-3-BAB/DN Hyundai im Autobahnkreuz Jackerath überschlagen - Blutprobe

Köln (ots)

In der Nacht zu Samstag (12. Dezember) hat sich ein 37 Jahre alter Hyundai-Fahrer, mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss, im Autobahnkreuz Jackerath der A 44 überschlagen. Rettungskräfte brachten einen schwerverletzten Mitfahrer (29) zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während ein Arzt dem Unfallfahrer eine Blutprobe entnahm, leistete er Widerstand, sperrte sich und trat in Richtung der Polizisten. Da die Beamten zudem eine mutmaßlich unrichtige Maskentragebefreiung und einen verbotenen Feuerwerkskörper bei ihm fanden, muss sich der Mann aus Jüchen nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten. (mw/as)

