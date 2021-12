Polizei Köln

POL-K: 211221-2-K Zeugen stellen mutmaßlichen Räuber auf Weihnachtsmarkt

Köln (ots)

Drei Männer haben am Freitagabend (10. Dezember) einen mutmaßlichen Räuber (29) gestellt, der das Trinkgeld vom Tresen eines Glühweinstandes auf dem Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum geraubt haben soll. Zwei Verkäufer (17, 18) bemerkten zunächst den Diebstahl und stellten den Tatverdächtigen. Als dieser den 18-Jährigen schlug, griff der zuvor unbeteiligte 32-Jährige ein, überwältigte den stark alkoholisierten Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten auf dem Boden fest. Das Kleingeld in den Taschen des Mannes stellten die Polizisten sicher und nahmen ihn zur Ausnüchterung in Gewahrsam. (ph/de)

