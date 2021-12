Polizei Köln

POL-K: 211210-3-K Mutmaßlich alkoholisierten Mercedes-Fahrer nach Verfolgungsfahrt gestoppt

Köln (ots)

Dank eines Zeugenhinweises haben Polizisten in der Nacht zu Freitag (10. Dezember) einen mutmaßlich alkoholisierten 43-Jährigen in einem nicht zugelassenen Mercedes nach einer kurzen Verfolgungsfahrt in Köln-Deutz gestoppt. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen 2.30 Uhr hatte der Zeuge (25) den Mercedes, der in Schlangenlinien von der Inneren Kanalstraße über die Zoobrücke ins Rechtsrheinische fuhr, über den Notruf gemeldet. Als eine Streife die C-Klasse an der Kreuzung Deutzer Ring/Kannebäckerstraße anhalten wollte, missachtete der 43 Jahre alte Fahrer die Anhaltezeichen, fuhr über eine "rote Ampel" und stoppte seinen Wagen einige Hundert Meter weiter in der Straße "An der Pulvermühle". Den Versuch, zu Fuß zu entkommen, vereitelten die Polizisten. Ein Alkoholtest bei dem Kölner ergab mehr als 1,6 Promille. Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die nicht zugelassene C-Klasse beschlagnahmten die Beamten.

Aufgrund frischer Unfallspuren an dem Fahrzeug bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats 4 um Zeugenhinweise und fragen:

Wer kann Angaben zu einem oder mehreren Verkehrsunfällen mit einer silbernen C-Klasse in der Nacht auf Freitag machen oder hat Beschädigungen an seinem Fahrzeug, die von derartigen Unfällen herrühren könnten?

Hinweise werden unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen genommen. (mw/de)

