Polizei Köln

POL-K: 211210-1-K Farbschmierereien an Wahlkreisbüro in Köln-Mülheim - Zeugensuche

Köln (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag (10. Dezember) die Wand des Wahlkreisbüros von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in Köln-Mülheim mit den Schriftzügen "Krankheitsminister Mörder", "Hände weg von unseren Kindern", "Psycho Lauterbach" und ein Anarchiezeichen beschmiert. Der Kölner Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise nehmen die Ermittler per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de oder per Telefon unter 0221 229-0 entgegen. (jk/de)

