Polizei Köln

POL-K: 211028-3-K/REK/BAB Peugeot 308 überschlägt sich auf BAB 4 - mehrere Schwerverletzte

Köln (ots)

Am Mittwochmittag (27. Oktober) hat sich ein Peugeot 308 (Fahrer: 77) nach einem Zusammenstoß mit einer Mercedes E-Klasse (Fahrer: 54) auf der Bundesautobahn 4 in Höhe Frechen überschlagen. Beide Autofahrer sowie zwei Insassen (76, 84) des Peugeot wurden schwer verletzt. Der 15-jährige Beifahrer im Mercedes kam mit leichten Verletzungen davon. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der 77-Jährige mit seinem Peugeot gegen 12.40 Uhr in Richtung Köln unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die linke Betonschrammwand touchierte, sein Wagen über die Fahrbahn schleuderte und mit dem Mercedes, der auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr, kollidierte. (ms/cs)

