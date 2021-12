Polizei Köln

POL-K: 211209-3-K/BAB Tödlicher Auffahrunfall auf Autobahn 57

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 57 kurz vor der Anschlussstelle Köln-Worringen in Richtung Neuss ist am Donnerstagmittag (9. Dezember) ein 44 Jahre alter Ford Transit-Fahrer auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug aufgefahren und dabei tödlich verletzt worden. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann aus Pulheim gegen 11.30 Uhr in seinem Transporter eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn aus dem Fahrzeugwrack. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams unterstützen die Autobahnpolizisten vor Ort bei der Unfallaufnahme. Die Einsatzkräfte stellten den Unfallwagen sicher. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Neuss wurde gegen 14.30 Uhr wieder aufgehoben. (mw/ph)

