Polizei Köln

POL-K: 211208-5-K Passat-Fahrer aus Rhein gerettet

Köln (ots)

Beamte der Polizei Köln haben am Mittwochabend (8. Dezember) am Niederländer Ufer im linksrheinischen Ortsteil Riehl einen im Rhein treibenden, 68 Jahre alten Kölner mit einer Rettungsleine ans Ufer gezogen und an Rettungskräfte übergeben. Diese fuhren den Geretteten in eine Klinik. Gegen 17.10 Uhr war der Mann laut Zeugenangaben mit seinem VW Passat über eine Rampe im Bereich der Frohngasse in den Rhein gefahren. Das anschließend versunkene, leere Auto konnte bislang nicht geortet und geborgen werden. Die Hintergründe des Geschehens sind noch ungeklärt. (cg/as)

