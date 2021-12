Polizei Köln

POL-K: 211208-2-K Fahrraddiebstahl - Drei Tatverdächtige dank aufmerksamen Zeugen gestellt

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen haben Streifenteams am Dienstagnachmittag (7. Dezember) in Köln-Ehrenfeld drei mutmaßliche Fahrraddiebe (15, 23, 23) gestellt und fünf Fahrräder sichergestellt. Drei davon waren bereits als gestohlen gemeldet worden, die Ermittlungen zur Herkunft der beiden weiteren Bikes dauern an.

Der Kölner hatte die Tatverdächtigen gegen 14.30 Uhr "Am Gleisdreieck" beobachtet, als diese Fahrräder auseinanderschraubten und in einen Transporter mit albanischem Kennzeichen luden.

Im Zuge der Fahndung stellte ein Streifenteam die drei Männer in ihrem Transporter auf der Liebigstraße. (as/de)

