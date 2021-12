Polizei Köln

POL-K: 211208-1-K Vier Radfahrende bei Verkehrsunfällen in Köln schwer verletzt

Köln (ots)

Bei Verkehrsunfällen im Kölner Stadtgebiet sind am Dienstag (7. Dezember) sowie in der Nacht zu Mittwoch (8. Dezember) vier Radfahrende (m25, w26, m36, m48) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Verletzten in allen Fällen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser.

Die Unfälle im Detail:

Köln-Bayenthal - Bonner Straße

Gegen 16.30 Uhr erfasste eine 31 Jahre alte Nissan-Fahrerin einen in gleicher Richtung fahrenden 25-jährigen Radfahrer, als sie von der Bonner Straße nach rechts auf einen Parkplatz abbog. Der Kölner wurde einige Meter mitgeschleift und erlitt Verletzungen an Armen und Beinen.

Köln-Lindenthal - Marcel-Proust-Promenade

Etwa 45 Minuten später bremste ein 36 Jahre alter Pedelec-Fahrer aufgrund eines querenden Hundes auf der Marcel-Proust-Promenade so stark ab, dass er dabei stürzte. Er erlitt schwere Beinverletzungen.

Köln-Neustadt-Nord - Riehler Straße / Elsa-Brandström-Straße

Gegen 18.30 Uhr erfasste ein 53 Jahre alter Mercedes-Fahrer beim Linksabbiegen von der Riehler Straße auf die Elsa-Brandström-Straße einen in Richtung Rheinufer fahrenden 48-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer erlitt schwerste Kopfverletzungen. Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 prüfen aktuell, ob einer der Beteiligten über "Rotlicht" gefahren sein könnte. Polizisten stellten den schwer beschädigten Unfallwagen und das verbogene Fahrrad sicher.

Köln-Neustadt-Süd - Zülpicher Straße

Gegen 0.30 Uhr stürzte eine 26-Jährige auf der Zülpicher Straße, nachdem sie mit dem Vorderreifen ihres Fahrrads in eine Schiene der Stadtbahngleise geriet. Die Kölnerin erlitt bei dem Sturz eine Kieferfraktur. (mw/as)

