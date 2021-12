Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Totalschaden kurz vor Weihnachten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Fahrzeug mit Totalschaden muss nun ein 47-Jähriger aus Erfurt beklagen. Der Mann war mit seinen Citroen am Dienstagmittag auf der Landstraße von Wolfersdorf kommend in Richtung Neustadt an der Orla unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Mann, aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengarben. Glücklicherweise wurde der Fahrzeugführer bei dem Unfall nicht verletzt. Seinen Pkw allerdings hat es ganz schön erwischt. Dieser musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, da er nicht mehr fahrbereit war.

