Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wenn ich einmal traurig bin

Jena (ots)

"Wenn ich einmal traurig bin, dann trink ich einen Korn", sang Jürgen Milski einmal. Ein 37-jähriger polnischer Staatsbürger dachte sich das am Dienstag vermutlich auch und ging hierzu in einen Supermarkt in der Karl-Marx-Allee in Jena. Zielstrebig nahm er sich eine Flasche Schnaps aus dem Regal und wollte aber genauso zielstrebig den Einkaufsmarkt, ohne zu bezahlen, wieder verlassen. Allerdings wurde er von einem Mitarbeiter erwischt und musste nicht nur die Flasche Korn im Wert von etwa 6,50 Euro zurücklassen, sondern bekam noch eine Anzeige wegen Diebstahls obendrauf.

