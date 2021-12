Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Begegnung zwischen Bus und Müllauto

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Hermsdorf berührten sich am Dienstagmorgen ein Bus und ein Müllauto. In der Lahnsteiner Straße hielt das Müllfahrzeug am rechten Fahrbahnrand, um die Mülltonnen aufzunehmen und zu entleeren. Ein herannahender Bus wollte an dem Müllauto vorbei fahren, verschätzte sich allerdings in der Restbreite der Fahrbahn und touchierte folglich den Müllwagen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden,

