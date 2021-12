Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Kinderwagen versteckt

Jena (ots)

Eine 48-Jährige betrat am Dienstag ein Drogeriefiliale Unterm Markt in Jena. Die Frau packte sich diverse Gegenstände wie Kerzen, Socken und Geschirrhandtücher in den mitgeführten Kinderwagen und versuchte weiteres Diebesgut unter ihrer Jacke zu verstecken. Allerdings wurde die Frau durch einen Mitarbeiter erwischt und ging folglich zwar leer aus, was die Waren im Wert von knapp 20 Euro betrifft, dafür darf die 48-jährige jetzt aber eine Diebstahlsanzeige ihr Eigen nennen.

