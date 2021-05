Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Kraftfahrzeug

Diez (ots)

Unbekannte(r) Täter entwendete(n) in Diez in der Pommernstraße, in der Zeit vom 22.05.2021, 20:00 Uhr, bis zum 25.05.2021, 14.00 Uhr, einen schwarzen Mofaroller der Marke Piaggio mit silbernem Koffer. Der Roller war gegen Wegnahme durch ein Bremsenschloss und durch die Lenkradsperre besonders gesichert und stand zum Tatzeitpunkt in einem freizugänglichen Hof unterhalb eines Mehrfamilienhauses. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez unter der Tel. 06432/601-0 oder per Email unter der Adresse pidiez@polizei.rlp.de zu melden.

