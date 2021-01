Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Versicherungsschutz und ohne Führerschein; Verdacht der Unfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 25.01.2021, 09:45 Uhr. Ort: Zweibrücken, Unterer Hornbachstaden. SV: Weil sie mit dem linken Hinterrad auf der Felge fuhr, wurde eine 23-jährige Pkw-Fahrerin von einer Funkstreifenbesatzung kontrolliert. Bei der Überprüfung des am hinteren linken Kotflügel erheblich beschädigten Fahrzeugs und seiner Fahrerin wurden gleich mehrere strafrechtlich relevante Feststellungen getroffen: Der Pkw war nicht zugelassen und damit nicht versichert. Einen Führerschein konnte die 23-Jährige nicht vorweisen, weil sie diesen erst vor Kurzem zur Ableistung eines Fahrverbots an die Bußgeldstelle gesandt hatte.

Die ersten Ermittlungen ergaben Folgendes: Die Frau könnte mit dem Pkw auf der Autobahn 6, ca. 500 Meter vor dem Autobahnkreuz Neunkirchen (Fahrtrichtung Saarbrücken), die hintere linke Karkasse verloren haben, denn eine solche wurde an besagter Örtlichkeit auf der Autobahn von der zuständigen Polizeidienststelle aufgefunden. Ob es bei dem Vorfall auf der A 6 auch zu einem Unfall gekommen war (z. B. Leitplankenschaden), konnte zunächst nicht geklärt werden und bedarf weiterer Ermittlungen.

Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens ohne Versicherungsschutz eingeleitet. Eine Anzeige wegen Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle wurde aufgrund des Schadensbildes an ihrem Fahrzeug ebenfalls erstattet. Ob bei dem Vorfall, der zum Schaden an ihrem Pkw geführt hatte, ein anderer Verkehrsteilnehmer geschädigt und/oder bauliche Einrichtungen der A 6 oder einer anderen Straße beschädigt wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bei dem von der Frau benutzten Fahrzeug handelt es sich um einen silberfarbenen Mazda 2.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken unter Tel. 06332/9760 bzw. per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de. | pizw

