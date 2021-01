Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Junge Frau nach Alleinunfall auf der B10 leicht verletzt

Pirmasens (ots)

Eine 20jährige Pirmasenserin befuhr mit ihrem Fiat Punto die B10 zwischen Becken-hof und Waldfriedhof in Fahrtrichtung Pirmasens, als sie gegen 21:45 Uhr nach einem Überholvorgang auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie kam ins Schleudern und rutschte rückwärts nach rechts einen Abhang hinunter. Der Totalschaden am Pkw wird auf 4000 Euro geschätzt. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus verbracht. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell