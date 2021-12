Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unberechtigt eingedrungen

Jena (ots)

Zwei Unbekannte verschafften sich am Dienstagmorgen Zugang zum Gelände der Sparkassenarena in der Keßlerstraße in Jena. Ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma meldete sich bei der Polizei, dass er soeben zwei Personen gesehen habe, welche über einen Bauzaun in Richtung Eisfläche gelaufen sind. Eine der beiden Eindringlinge würde einen Motorradhelm tragen, so der Zeuge. Als die eingesetzten Beamten vor Ort allerdings eintrafen konnte diese keine Feststellungen treffen. Werder Personen, noch Sachschäden konnten festgestellt werden. Dennoch wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch gegen Unbekannt und die Ermittlungen aufgenommen.

