POL-PPMZ: Mainz - versuchter Betrug bei Wohnungsvermittlung

Mainz (ots)

3.400,- EUR sollte ein Vater für die Anmietung einer Studentenwohnung in Würzburg vorab für sechs Monate Mietdauer überweisen, ohne die Wohnung gesehen zu haben. Auf einem Immobilienportal entdeckte der 53-jährige Mainzer eine kleine Wohnung für seine Tochter, welche demnächst in Würzburg studieren wollte. Der vermeintliche Vermieter gab an, derzeit in England zu sein und bot an, die Wohnung über ein Vermittlungsportal für einige Tage anzumieten und zu testen, oder direkt für sechs Monate anzumieten. Die Familie entschied sich, die Wohnung sofort anzumieten. Auch hier sollte die Miete über einen Buchungslink des Vermittlungsportals überwiesen werden Zur Legitimation verlangte der vermeintliche Vermieter noch Ausweiskopien des Vaters und seiner Tochter. Bei mehreren Versuchen gelang es jedoch nicht, die geforderte Summe zu überweisen, so dass der Vater den Service des Vermittlungsportals kontaktierte. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich um eine betrügerische Masche handelt und die Betrüger die Infrastruktur des Vermittlungsportals nutzen, ohne tatsächlich über Wohnungsangebote zu verfügen.

