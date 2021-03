Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnhausbrand mit tödlich verletzter Person

Budenheim (ots)

24.03.2021, 21:48 Uhr

Am späten Mittwochabend kam es in Budenheim zu einem Wohnhausbrand, bei dem eine 72-jährige Hausbewohnerin verstarb. Gegen 21:48 Uhr melden mehrere Zeugen über Polizei- und Feuerwehrnotruf, dass das Erdgeschoss des zwei Stöckigen Wohnhauses in der Straße Am Reiterweg in Flammen stehe. Von den Kräften der Feuerwehr können zügig drei der vier Bewohner aus dem Haus gerettet werden. Von einem Ehepaar wird der 64-jährige Ehemann mit einer Drehleiter aus dem brennenden Haus geholt, während seine 51-jährige Ehefrau zuvor gerettet werden konnte. Eine 68-jährige Bewohnerin, die gleichzeitig auch den Notruf gewählt hatte, wurde von der Feuerwehr ebenfalls schnell in Sicherheit gebracht und im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 72-jährige Bewohnerin der Erdgeschosswohnung konnte nur noch tot geborgen werden. Große Teile des Erdgeschosses, sowie das erste Obergeschoss, Dachgeschoss, Außenfassade und Dachstuhl wurden durch den Brand erheblich beschädigt. Auch ein Nachbargebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen. Das betroffene Haus ist derzeit unbewohnbar, der Sachschaden wird auf mindestens 400.000EUR geschätzt. Die Beamtinnen und Beamte der Mainzer Kriminalpolizei haben noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Nach den ersten Erkenntnissen dürfte der Brand im Erdgeschoss ausgebrochen sein. Unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen des Landeskriminalamts, werden die Ermittler den Brandort im Laufe der nächsten Tage nochmals genau untersuchen. Neben den Kräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, wurde auch ein Notfalseelsorger eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell