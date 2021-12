Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Die Polizei warnt! Taschendiebe in Supermärkten unterwegs

Celle (ots)

Immer wieder werden zumeist ältere Kunden beim Einkaufen in Supermärkten bestohlen. Taschendiebe nutzen gern Situationen aus, in denen Menschen abgelenkt sind. So ist auch gestern wieder im Aldi-Markt an der Hasenbahn eine 68 Jahre alte Frau die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen worden. In der Tasche befanden sich neben Bargeld auch Zahl-und Kreditkarten, mit denen der Täter später Verfügungen versucht hat. Zum Glück blieben diese Versuche erfolglos, weil die Karten rechtzeitig gesperrt wurden. Taschendiebe sind überall dort am Werk, wo Menschen abgelenkt sind. Gerade im Gedränge sollten Kunden besonders auf Ihre Wertsachen achten.

Ihre Polizei gibt Ihnen folgende Tipps: - Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde auf Sie zukommen und den persönlichen Distanzradius deutlich unterschreiten - Nehmen Sie nur so viel Geld mit, wie Sie auch wirklich benötigen - Tragen Sie Wertsachen, wie Handys und Geldbörsen, in verschlossenen Innentaschen

