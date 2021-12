Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf /Wathlingen - Polizei sucht Zeugen nach Unfallfluchten

Celle (ots)

Am vergangenen Samstag musste die Polizei zwei Unfälle mit Flucht aufnehmen und bittet nun um Zeugenhinweise. Gegen 15.00 Uhr fiel einer Anwohnerin auf, dass eine Straßenlaterne in Lachendorf, in der Straße "Westerfeld", stark beschädigt war. Ein unbekannter Fahrzeugführer war offenbar in Höhe der Einmündung "Sandfeld" nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und war gegen die Laterne geprallt. In Wathlingen, im Drosselweg, hatte ein unbekannter Fahrer einen am Straßenrand geparkten PKW beschädigt. Beide Unfallverursacher entfernten sich anschließend vom Unfallort. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lachendorf entgegen unter 05145/284210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell