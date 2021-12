Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Unter Drogeneinfluss gegen Tankstellenmast gerast

Celle (ots)

Am Sonntagabend gegen 19.35 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall an der Shell-Tankstelle in der Lachtehäuser Straße gemeldet. Es stellte sich heraus, dass ein 36 Jahre alter Autofahrer auf der L 191 in Richtung Garßen mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Preismast gefahren war, nachdem er zuvor mit einer Warnbake auf der rechten Fahrspur kollidierte. Der Fahrer verletzte sich und kam ins Krankenhaus. Weil bei dem Zusammenprall der Airbag ausgelöst wurde, entwickelte der stark beschädigte PKW eine Rauchwolke, so dass die Feuerwehr alarmiert wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizei Hinweise, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs gewesen sein könnte. Ob dem tatsächlich so war, werden die kommenden Untersuchungen zeigen.

