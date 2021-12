Polizei Köln

POL-K: 211208-3-K Mutmaßlicher Einbrecher in Abstellkammer festgenommen

Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Donnerstag (8. Dezember) im Stadtteil Nippes einen mutmaßlichen Einbrecher (17), der sich in einer Abstellkammer versteckt hatte, vorläufig festgenommen. Nach ersten Ermittlungen soll der polizeibekannte Dieb gegen 3.45 Uhr auf die Dachterrasse des Einfamilienhauses auf der Holbeinstraße geklettert und durch eine zerschlagene Fensterscheibe eingebrochen sein. Die Anwohnerin war durch das "Klirren" wach geworden und hatte die Polizei alarmiert. Nach der Entscheidung des Haftrichters befindet sich der 17-Jährige in Untersuchungshaft. (ph/as)

