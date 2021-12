Polizei Köln

POL-K: 211210-2-K Abschaltung und Rückbau der Notrufsäulen in den KVB- Zwischenebenen bis Ende 2021

Köln (ots)

Die Polizei Köln und die Kölner Verkehrs-Betriebe geben bekannt:

Zum Ende des Jahres werden die verbliebenen polizeilichen Notrufsäulen in den Zwischenebenen der U-Bahn-Haltestellen der Kölner Verkehrs-Betriebe abgeschaltet. Dies geschieht, weil die Netzanbieter die zum Betrieb erforderlichen Leitungen, abschalten. Die Kölner Polizei war bundesweit die einzige Landespolizei, die per Direktruf über diese Telefone erreichbar war. Mit voranschreitender Digitalisierung und der wachsenden Selbstverständlichkeit der mobilen Telefonie, sind die analogen Notrufstationen überholt worden. In den vergangenen Jahren haben nur wenige Menschen (2019:2, 2020: 6, 2021: 19) die Telefone genutzt. Bei den Anrufen handelte es sich zumeist um Notrufmissbrauche, die keine Gefahrensituation oder eine Hilfsbedürftigkeit erkennen ließen. Dafür sind alle U-Bahnsteige mit Notrufeinrichtungen ausgestattet, bei denen sich bei Betätigung auch eine Kamera aufschaltet. (as/rr)

