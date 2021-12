Polizei Köln

POL-K: 211221-1-K Raub auf Kiosk mit Schusswaffe - Zeugensuche

Köln (ots)

Ein mit einem grünen Halstuch maskierter Räuber hat am Samstagmorgen (11. Dezember) unter Vorhalt einer Schusswaffe die Tageseinnahmen sowie Zigaretten in einem Kiosk an der Kreuzung Neusser Straße/Nettelbeckstraße in Köln-Nippes geraubt. Laut Zeugenaussagen war der etwa 25 Jahre alte Mann mit einer dunklen Wollmütze, blauer Jeans, weißen Turnschuhen und einem dunkelblauen Pullover mit dem Aufdruck "GAP" bekleidet. Die Beute hatte er in eine Plastiktüte mit der Markenaufschrift "H&M" gesteckt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/de)

