PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Sachbeschädigung durch geworfene Steine +++ Fahrzeugkennzeichen gestohlen +++ Geparkte Autos bei Unfallfluchten beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Sachbeschädigung durch geworfene Steine, Hünstetten, Strinz Trinitatis, Panroder Straße Montag, 14.02.2022, 18:00 Uhr bis Dienstag, 15.02.2022, 07:45 Uhr,

(fh)Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen haben Unbekannte in der Panroder Straße in Strinz Trinitatis ein Fahrzeug mit Steinen beworfen und dabei Sachschaden verursacht. Ein weißer Opel Corsa wurde dabei im Bereich der Windschutzscheibe und der Motorhaube beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Fahrzeugkennzeichen gestohlen,

Eltville am Rhein, Erbach, Eltviller Landstraße, Samstag, 12.02.2022, 17:00 Uhr bis Montag, 14.02.2022, 09:30 Uhr

(fh)Zwei Fahrzeugkennzeichen haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in der Eltviller Landstraße in Erbach gestohlen. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen montierten die Täter die beiden amtlichen Kennzeichen "RÜD-EF 111" eines blauen Fiat Punto ab und suchten daraufhin mit ihrer Beute das Weite.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Unfallflucht vor Feuerwehrgebäude,

Eltville am Rhein, Martinsthal, Lehrstraße, Sonntag, 13.02.2022, 20:00 Uhr bis Montag, 14.02.2022, 08:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen wurde ein Fahrzeug auf dem öffentlichen Parkplatz der Lehrstraße in Martinsthal im Rahmen einer Unfallflucht beschädigt. Am Montagmorgen wies ein gelber Skoda Octavia, welcher unweit der dortigen Feuerwehr geparkt stand, einen deutlichen Schaden im Bereich des Hecks auf. Bislang hat sich keine unfallverursachende Person gemeldet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

4. Pkw gestreift und geflüchtet,

Oestrich-Winkel, Mittelheim, Weinheimer Straße, Samstag, 12.12.2022, 13:00 Uhr bis Montag, 14.02.2022, 08:45 Uhr

(fh)Zwischen Samstag und Montag ereignete sich in der Weinheimer Straße in Mittelheim eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Im besagten Zeitraum parkte dort ein schwarzer Mercedes A 180 am Fahrbahnrand und wurde ersten Erkenntnissen zufolge durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Befahren der Weinheimer Straße gestreift. Der Mercedes wies daraufhin Beschädigungen an der Beifahrerseite auf. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell