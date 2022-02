PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher steigen ein +++ Firmengelände von Unbekannten aufgesucht +++ Alkoholisierter Fahrer kommt von der Straße ab +++ Unfalllfuchten in Walluf und Idstein

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher steigen über Garage ein, Eltville-Erbach, Eltviller Landstraße, Montag, 14.02.2022, 08:50 Uhr bis 09:40 Uhr

(fh)Am Montagmorgen brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Eltviller Landstraße in Erbach ein. Im Zeitraum von 08:50 Uhr bis 09:40 Uhr öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Garagentor und verschafften sich so Zutritt zum angrenzenden Wohnhaus. Dort wurden mehrere Räume aufgesucht und durchwühlt. Letztlich gelangten die Unbekannten weder an Wertsachen noch Bargeld und traten daraufhin ihre Flucht an. Bei dem Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

2. Werkzeuge aus Gartenhütten gestohlen, Taunusstein-Hahn, Zum Schwimmbad, Donnerstag, 10.02.2022, 18:00 Uhr bis Freitag, 11.02.2022, 16:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag haben Unbekannte Werkzeug von dem Gelände einer Taunussteiner Firma gestohlen. Der oder die Täter überstiegen das Zugangstor der Firma in der Verlängerung der Straße "Zum Schwimmbad" und suchten dort mehrere Gartenhütten auf. Aus diesen wurden unter anderem eine Heckenschere und ein Handgebläse gestohlen. Im Anschluss gelang den Unbekannten unbemerkt die Flucht. Der Wert der Gegenstände wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Polizeistation Bad Schwalbach erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

3. Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen, Oestrich-Winkel, Hallgarten, Rebhangstraße, Montag, 14.02.2022, 00:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag kam ein alkoholisierter Autofahrer zwischen Hallgarten und Oestrich-Winkel mit seinem Pkw von der Straße ab und landete in den angrenzenden Weinbergen. Gegen Mitternacht befuhr der 24-jährige Rheingauer mit seinem Mini Cooper die Rebhangstraße von Hallgarten in Richtung Oestrich-Winkel. In einer Rechtskure in Höhe der Raiffeisenstraße verlor er ersten Ermittlungen zufolge die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam daraufhin von der Fahrbahn ab. Hier stieß der Mini gegen einen Holzstapel ehe der Pkw in einem Weinberg zum Stillstand kam. Der 24-Jährige blieb unverletzt, ein an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Der Mini Cooper musste abgeschleppt werden. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren.

4. Unfallfluch vor Apotheke, Idstein, Rudolfstraße, Freitag, 11.02.2022, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr

(fh)Am Freitagabend wurde ein Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Rudolfstraße in Idstein beschädigt. Zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug gegen den dort geparkten weißen Skoda Octavia eines Idsteiners und beschädigte diesen an der rechten hinteren Fahrzeugseite. Im Anschluss flüchtete die unfallverursachende Person mit ihrem Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

5. Pkw vor Supermarkt angefahren, Walluf, Untere Martinsthaler Straße, Samstag, 12.02.2022, 15:15 Uhr bis 15:40 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der "Untere Martinsthaler Straße" in Walluf zu einer Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden. Im Zeitraum von 15:15 Uhr bis 15:40 Uhr wurde ein schwarzer Mercedes GLC an der Vorder- und Hintertür der Fahrerseite durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

