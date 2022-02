PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrer angefahren+++Alkoholisierter Autofahrer+++Mysteriöser Fahrzeugschaden+++Einbruch in Wohnhaus+++ Unfall mit hohem Sachschaden+++Drogenfahrten+++ Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Bad Schwalbach (ots)

1. Auto kollidiert mit Motorrad, Geisenheim, Rüdesheimer Straße, Freitag, 11.02.2022, 18:53 Uhr

Ein 30-jähriger Autofahrer beabsichtigte in der Rüdesheimer Straße nach links auf den Parkplatz zum Rheingau-Bad abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 21-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

2. Alkoholisierter Autofahrer, Rüdesheim, Geisenheimer Straße, 12.02.22, 01:05 Uhr

Bei einer stationären Verkehrskontrolle im Bereich der Geisenheimer Straße in Rüdesheim, wurde bei einem 55-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Die Blutentnahme durch den Arzt erfolgte auf der Dienststelle. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

3. Plötzlicher Fahrzeugschaden, B42 zwischen Walluf und Oestrich, Samstag, 12.02.2022, 12:30 Uhr

Nach Hinweisen durch Verkehrsteilnehmer auf einen silbernen BMW 318i auf der B42 in Höhe Oestrich, dessen Frontscheibe komplett zersplittert war, konnte eine Streife der Polizeistation Rüdesheim besagtes Fahrzeuges anhalten und kontrollieren. Nicht nur die Frontscheibe war zerstört, auch die Motorhaube war großflächig eingedellt. Der 76-jährige Fahrer des Fahrzeuges aus Bad Kreuznach und seine 88-jährige Beifahrerin konnten sich nicht erklären, wie es zu dem Schaden kam. Dieser sei plötzlich und unerwartet auf der B42, zwischen Walluf und Oestrich, aufgetreten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der PKW abgeschleppt. Sofort eingeleitete Ermittlungen konnten keine Hinweise auf Wurfgegenstände oder verlorene Ladung bekräftigen. Da eine Straftat dennoch nicht ausgeschlossen werden kann, erhofft sich die Polizei Hinweise möglicher Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 06722-911240 bei der Polizeistation Rüdesheim zu melden.

4. Einbruch in Wohnhaus, Niedernhausen, Kreuzweg, Samstag, 12.02.2022, zwischen 15:30 und 19:30 Uhr

Am späten Samstagnachmittag kam es in Niedernhausen zu einem Einbruch. Unbekannte Täter betraten das Grundstück, hebelten die Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertsachen. Die unbekannten Täter entwendeten Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. An der Terrassentür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Personen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126-93940 in Verbindung zu setzen.

5. Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, B42 Höhe Geisenheim, Samstag, 12.02.2022, 18:20 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 16.500 Euro entstand, kam es am frühen Samstagabend um etwa 18:20 Uhr auf der B42 Höhe Geisenheim. Durch die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Rüdesheim konnte festgestellt werden, dass der 26-jährige Unfallverursacher mit seinem BMW Mini die B42 von Rüdesheim kommend bei Geisenheim verlassen wollte und hierzu nach links abbog. Offensichtlich übersah er hierbei den ebenfalls die B42 befahrenden, aus Richtung Oestrich-Winkel kommenden Ford Fiesta mit deren 44-jährigen Fahrerin, worauf es zum Unfall kam. Durch die Wucht des Aufpralles kam der Ford schließlich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Glücklicherweise wurden bei den anschließenden Untersuchungen durch die ebenfalls vor Ort befindlichen Rettungskräfte weder beim Unfallverursacher, noch bei der Fordfahrerin und dem in ihrem Fahrzeug befindlichen einjährigen Kind, Verletzungen festgestellt. Beide Fahrzeuge mussten schließlich abgeschleppt werden.

6. Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Geisenheim, Industriestraße, Sonntag, 13.02.2022, 01:45 Uhr

Im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle wurde durch eine Rüdesheimer Streife ein PKW in der Geisenheimer Industriestraße angehalten. Den Beamten fiel sofort ein starker Marihuanageruch auf, und tatsächlich konnten im Fahrzeug entsprechende Drogen in geringen Mengen, verpackt in zwei Plastiktüten, festgestellt werden. Sowohl der 20-jährige Fahrzeugführer als auch sein ebenfalls 20-jähriger Beifahrer müssen sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten. Zusätzlich hierzu wurde eine Blutentnahme beim Fahrer durchgeführt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder durch die Polizei entlassen.

7. Autofahrer berauscht unterwegs, Idstein, L3274, Sonntag, 13.02.2022, 03:45 Uhr

In der Nacht von Samstag, 12.02.2022 auf Sonntag, 13.02.2022 führten Beamte der Polizeistation Idstein, in der Zeit von 22:30 bis 04:00 Uhr, Verkehrskontrollen im Dienstgebiet durch. Dabei wurden 25 Fahrzeuge und 36 Personen kontrolliert. Bei vier Fahrzeugführern wurde ein Atemalkoholtest, bei zwei Fahrzeugführern ein Drogentest durchgeführt. Diese verliefen allesamt negativ. Bei der Kontrolle eines 24-jährigen Fahrers aus Wiesbaden jedoch stellten die Beamten fest, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Er wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der 24-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

8. Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen, Waldems, B275 / L3031, Sonntag, 13.02.2022, 10:30 Uhr

Am Sonntagmorgen kam es gegen 10:30 Uhr im Kreuzungsbereich der B275 / L3031, ugs. "Tenne" zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und insgesamt vier leichtverletzten Personen. Ein 76-jähriger Hohensteiner bog mit seinem Skoda von der L3031 auf die B275 ab und missachtete dabei den VW eines 46-jährigen Vaters, welcher mit seinem 7-jährigem Sohn die B275 aus Richtung Usingen in Richtung Idstein befuhr. Es kam zum Zusammenstoß wodurch beide Fahrzeuge erheblich beschädigte wurden. Im Fahrzeug des Hohensteiners befand sich zudem dessen 74-jährige Ehefrau. Die Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren Abklärung in verschiedene Krankenhäuser in Wiesbaden und Idstein. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme weitestgehend vollgesperrt. Aufgrund der ausgetretenen Betriebsstoffe musste die Fahrbahn mittels eines Spezialfahrzeugs gereinigt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

(Bu)

