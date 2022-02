PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Körperverletzung und Beleidigung im Getränkemarkt+++Auto in Idstein mutwillig beschädigt+++LKW brennt auf der A3 aus+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Körperverletzung und Beleidigung im Getränkemarkt, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Dienstag, 08.02.2022, 18:45 Uhr

(wie) Am Dienstagabend rastete eine Frau in einem Getränkemarkt in Bad Schwalbach aus, beleidigte und schlug einen Mitarbeiter, bevor sie mit einem Auto vom Tatort floh. Die Polizei wurde gegen 18:45 Uhr in die Bahnhofstraße gerufen, da eine Kundin handgreiflich geworden war. Bei Eintreffen der Streifen hatte sich die Frau bereits entfernt. Die Mitarbeiter und weitere Zeugen berichteten der Polizei, dass eine Frau ausfällig geworden sei. Sie habe insbesondere einen 18-Jährigen massiv beleidigt und diesen schließlich auch noch mehrfach geschlagen. Als Grund für das Ausrasten der Täterin ist eine halbvolle Pfandflasche wahrscheinlich, die der Automat so nicht annahm. Die Täterin wurde beschrieben als 30 bis 35 Jahre alt mit kräftiger Statur und Tattoos am Hals. Sie hatte schwarze Haare die zu einem Zopf gebunden waren und trug eine schwarze Hose, eine schwarze Daunenjacke und beige Stiefel. Sie stieg in einen Fiat 500 ein, der von einer anderen Frau gefahren wurde und entfernte sich damit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

2. Auto in Idstein mutwillig beschädigt, Idstein, Schulze-Delitzsch-Straße, Freitag, 04.02.2022, 08:30 Uhr bis Samstag, 05.02.2022, 11:00 Uhr

(wie) Am letzten Freitag oder Samstag wurde in Idstein ein Auto mutwillig beschädigt. Ein 45-Jähriger hatte einen grauen Skoda Octavia in der Schulze-Delitzsch-Straße abgestellt. Als er am nächsten Morgen zu dem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass unbekannte Täter die Fahrzeugtür hinten rechts an dem Skoda beschädigt hatten. Es waren deutliche Eindellungen und Kratzer zu sehen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06126/9394-0 entgegen.

3. Zeugensuche nach Unfallfluchten im Rheingau-Taunus, Rheingau-Taunus-Kreis,

(wie) Nach mehreren Unfallfluchten im Rheingau-Taunus-Kreis sucht die Polizei mögliche Zeugen. In der Nacht von Mittwoch, den 02.02.2022 auf Donnerstag, den 03.02.2022 wurde in Bad Schwalbach, in der Karl-Lang-Straße ein grauer Opel Corsa auf der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Am Montag, dem 07.02.2022 wurde gegen 06:45 Uhr auf der B 275 zwischen Bad Schwalbach und dem Kreisel "Roter Stein" ein weißer Lexus von einem entgegenkommenden Schneeräum-LKW beschädigt. Am Donnerstag, dem 03.02.2022 wurde gegen 08:50 Uhr in Taunusstein-Hahn, in der Gottfried-Keller-Straße die Heckschürze eines schwarzen 5er BMW beschädigt. Ein anderes Fahrzeug war offensichtlich beim Ausparken gegen den BMW gefahren. In allen Fällen entfernten sich die Unfallverursacher, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Hinweise nehmen die Polizeistationen im Rheingau-Taunus-Kreis entgegen.

Autobahnpolizei

1. LKW brennt auf der A3 aus,

Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 09.02.2022, 03:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geriet auf der A3 bei Niedernhausen ein LKW in Brand. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 03:30 Uhr auf die Autobahn in Richtung Köln gerufen, da dort ein LKW in Flammen stehen sollte. Als die Rettungskräfte eintrafen, brannte der LKW bereits komplett, lediglich der Anhänger konnte noch gerettet werden. Auch die Böschung hatte bereits Feuer gefangen. Da die Ladung des LKW unproblematisch war, konnte die Feuerwehr den Brand konventionell bekämpfen und löschen. Die beiden Insassen des LKW blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 100.000 EUR geschätzt. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten mussten mehrere Fahrstreifen bis 04:30 Uhr gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu drei Kilometern Länge. Die Autobahnmeisterei sicherte die Gefahrenstelle.

