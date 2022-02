PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Einbruch in Wohnhaus in Orlen+++Frontalzusammenstoß auf der B 417+++Kind bei Unfall mit Motorroller verletzt+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus in Orlen

Taunusstein-Orlen, Wingsbacher Weg, Freitag, 04.02.2022, 08:30 Uhr bis Montag, 07.02.2022, 07:30 Uhr

(wie) Am letzten Wochenende wurde in ein Wohnhaus in Orlen eingebrochen. Unbekannte Täter hatten ein Grundstück im Wingsbacher Weg betreten und sich zu einem Kellerfenster begeben. Sie hebelten das Fenster an dem Haus auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Im Kellergeschoss wurden Räume aufgebrochen und betreten. Die Einbrecher durchsuchten das ganze Haus. Allerdings entwendeten die Einbrecher anscheinend nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

2. Auto in Niedernhausen beschädigt,

Niedernhausen, Fritz-Gontermann-Straße, Sonntag, 06.02.2022, 19:30 Uhr bis Montag, 07.02.2022, 05:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Niedernhausen ein Auto mutwillig beschädigt. Eine 43-Jährige Mitarbeiterin eines Wohlfahrtsverbandes hatte einen weißen VW UP in einer Hofeinfahrt in der Fritz-Gontermann-Straße abgestellt. Als sie am nächsten Morgen zu dem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass unbekannte Täter die Tankklappe des VW beschädigt hatten. Benzin wurde dem Fahrzeug aber offensichtlich nicht entnommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06126/9394-0 entgegen.

3. Fahrradfahrer bei Unfall verletzt,

Oestrich-Winkel, Landesstraße 3320, Montag, 07.02.2022, 10:30 Uhr

(wie) Am Montag wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto in Oestrich-Winkel verletzt. Ein 69-Jähriger befuhr mit seinem Hyundai gegen 10:30 Uhr die L 3320 in Richtung der Rheingaustraße. An der Abzweigung Hattenheim wollte er nach rechts in Richtung Oestrich abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich den von rechts kommenden Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision, bei der der 19-jährige Zweiradfahrer verletzt wurde. Er musste vom Rettungsdienst behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 EUR. Die Polizei bittet Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 06722/9112-0 zu melden.

4. Frontalzusammenstoß auf der B 417,

Hünstetten, Bundesstraße 417, Dienstag, 08.02.2022, 10:30 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen wurden bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 417 zwei Menschen schwer verletzt. Eine 19-Jährige befuhr mit einem Mercedes die B417 von Wiesbaden in Richtung Limburg. Bei Oberlibbach wollte sie nach links auf die L 3274 abbiegen. Hierbei schätzte sie die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden 69-Jährigen in seinem Seat falsch ein. Beim Abbiegen kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Beteiligten wurden bei dem Unfall schwer verletzt, mussten vom Rettungsdienst erstversorgt und dann in Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 20.000 EUR geschätzt. Die B 417 musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden.

5. Kind bei Unfall mit Motorroller verletzt, Oestrich-Winkel, Am Lindenplatz, Dienstag, 08.02.2022, 11:20 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen wurde in Winkel ein Kind bei einem Sturz mit einem Motorroller verletzt, der Fahrer verletzte sich ebenfalls. Ein 26-Jähriger befuhr mit einem Motorroller die Straße "Am Lindenplatz" in Richtung Hauptstraße. Als Sozius hatte er ein 4-jähriges Kind mit auf dem Zweirad, dieses trug allerdings lediglich einen Fahrradhelm und war nicht weiter gesichert. Als beide mit dem Motorroller plötzlich stürzten, verletzten sich beide. Das Kind musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die den Sturz beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06722/9112-0 zu melden.

