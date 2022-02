PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: stationärer Blitzer beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein, Mühlfeldstraße,

Sonntag, 06.02.2022, 08:00,

Am frühen Sonntagmorgen bemerkte eine Bürgerin, dass die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in der Taunussteiner Mühlfeldstraße beschädigt wurde. Unbekannte hatten sich vermutlich in der Nacht zuvor mit brachialer Gewalt an dem Automaten zu schaffen gemacht, um entweder bereits aufgenommene Fotos zu vernichten oder künftige zu verhindern. Dabei wurde die Messanlage erheblich beschädigt. Es entstand erheblicher Sachschaden in noch nicht bekannte Höhe.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Tel.-Nr.: 06124-70780 zu melden.

