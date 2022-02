PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Tresor aufgeflext in Taunusstein Orlen

Bad Schwalbach (ots)

Am Samstag, den 05.02.2022 wurde in Taunusstein-Orlen im Pfahlgrabenweg in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Täter gelangten durch den Garten an die Terrassentür, die sie dann aufhebelten. Die Wohnung wurde durchsucht. Ein Tresor wurde aufgeflext. Es wurde Schmuck entwendet. Personen die verdächtigen Beobachtungen in dem Zeitraum gemacht habe, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden. Tel.: 06124-7078 0

