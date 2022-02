PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Einbruch in Drogeriemarkt+++Polizeibeamte beleidigt+++Betrunken am Steuer erwischt+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Drogeriemarkt

Aarbergen-Michelbach, Im Aartal

Donnerstag, 03.02.2022, 01:15 Uhr

(js) Zu einem Einbruch in einen Drogeriemarkt kam es am frühen Donnerstagmorgen in Aarbergen-Michelbach. Gegen 01:15 Uhr wurde die Polizei informiert, dass in den Markt in der Straße Im Aartal eingebrochen wurde. Die unmittelbar entsandten Polizeikräfte konnten feststellen, dass eine Seitenwand zu dem Geschäft aufgestemmt worden war und die Einbrecher so in das Objekt gelangten. Nachdem sie im Innenbereich mehrere Räume durchsucht hatten, flüchteten die Täter noch vor Eintreffen der Polizei. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang zu keinem Erfolg. Durch das Aufstemmen der Seitenwand entstand ein erheblicher Gebäudeschaden von mindestens 10.000 Euro. Falls Sie Hinweise auf mögliche Täter geben können bzw. Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124/7078-140 in Verbindung.

2. Einbruch in Einfamilienhaus

Idstein-Wörsdorf, Reichenberger Straße

Mittwoch, 02.02.2022, zwischen 18:30 Uhr und 21:50 Uhr

(js) Die Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten Einbrecher, um in ein Haus in der Reichenberger Straße in Wörsdorf einzudringen. Im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 21:50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein, indem sie ein Fenster aufhebelten und so in das Haus gelangten. Nachdem sie mehrere Räume durchsucht und Schränke durchwühlt hatten, flüchteten die Täter unerkannt mit diversen Schmuckstücken und Bekleidungsgegenständen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126/93940 in Verbindung zu setzen.

3. Polizeibeamte beleidigt

Eltville, Rheingauer Straße

Mittwoch, 02.02.2022, 12:45 Uhr

(js) Weil ein 35-jähriger Wiesbadener mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden war, wurden eine Beamtin und ein Beamter der Polizei am Mittwochmittag in der Rheingauer Straße in Eltville lautstark mit Schimpfworten beleidigt. Der Mann, der in Eltville beruflich tätig ist, wurde aufgrund eines vorangegangenen Sachverhalts durch die Polizei aufgesucht. Da ihm scheinbar die von der Polizei getroffenen Maßnahmen nicht weitgehend genug waren, tat der Wiesbadener jetzt lautstark seinen Unmut darüber kund und beleidigte hierbei mehrfach die eingesetzten Beamten aufs Übelste. Dies hat für den 35-jährigen jetzt eine Anzeige zur Folge. Passanten waren von dem Verhalten des Mannes schockiert und teilten dies auch den Beamten mit. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer 06123/90900 in Verbindung zu setzen.

4. Betrunken am Steuer erwischt

Walluf, Rheinstraße

Donnerstag, 03.02.2022, 12:30 Uhr

(js) Am Donnerstagmittag, gegen 12:30 Uhr wurden neben der Polizei auch der Rettungsdienst in die Wallufer Rheinstraße entsandt, da es dort zu einem möglichen medizinischen Notfall gekommen sei. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stellten sie einen 33-jährigen Wiesbadener fest, der am Steuer seines schwarzen Audi saß. Der Grund für den scheinbaren Notfall erschloss sich recht schnell. Der Wiesbadener war aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage, sein Auto zu fahren. Er wies einen Alkoholwert von über 2,5 Promille auf. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben über das vorherige Fahrverhalten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer 06123-90900 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell