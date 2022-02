PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++PKW-Diebstahl in Wörsdorf+++Fahrzeughalle in Niederseelbach abgebrannt+++Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt+++

Bad Schwalbach (ots)

1. PKW-Diebstahl in Wörsdorf,

Idstein-Wörsdorf, Henriettenthaler Straße, Dienstag, 01.02.2022, 02:10 Uhr

(wie) In Wörsdorf wurde ein Auto von einem Parkplatz direkt am Haus des Besitzers gestohlen. Die Aufzeichnungen einer Videoüberwachungskamera zeigen, wie zwei unbekannte Täter den Audi A6 Avant in blau metallic vom Grundstück des Besitzers in der Henriettenthaler Straße entwendeten. Die Täter überwanden mit technischem Gerät die Schließanlage des Fahrzeuges, konnten es öffnen, starten und dann damit davonfahren. Der Wert des Audi wird auf 40.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-0 um Hinweise.

2. Auto in Niedernhausen gestohlen,

Niedernhausen, Quellenweg Montag, 31.01.2022, 20:00 Uhr bis 23:15 Uhr

(wie) Am Montagabend wurde in Niedernhausen ein Auto entwendet. Ein 36-Jähriger hatte seinen schwarzen Fiat 500 im Quellenweg abgestellt. Gegen 23:15 Uhr stellte er dann fest, dass sein Auto nicht mehr am Abstellort stand. Den eigenen Angaben zufolge hatte er wahrscheinlich den Schlüssel stecken gelassen und ein Dieb nutze die günstige Gelegenheit. Der Wert des Fiat wird auf 6.500 EUR geschätzt. Der Fiat fiel in der Nacht in Frankfurt auf, als sich die Personen darin einer Polizeikontrolle entzogen und schließlich zu Fuß entkamen. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

3. Fahrzeughalle in Niederseelbach abgebrannt, Niedernhausen-Niederseelbach, Pfarrstraße, Dienstag, 01.02.2022, 03:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag brannte in Niederseelbach eine Fahrzeughalle komplett ab. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 03:30 Uhr in die Pfarrstraße gerufen, da eine Fahrzeughalle (Scheune) hinter einem Wohnhaus in Flammen stand. Offenes Feuer war bereits weithin sichtbar und die Flammen drohten auf benachbarte Häuser überzugreifen. Sofort wurden die Nachbarhäuser evakuiert und die Feuerwehr bekämpfte den Brand. Es gelang das Feuer auf die Scheune zu beschränken, allerdings wurden Fenster und Fassaden von angrenzenden Häusern in Mitleidenschaft gezogen. Es wurde niemand verletzt. Die als Fahrzeughalle genutzte Scheune brannte komplett ab und musste vom THW eingerissen werden. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt an einem Fahrzeug in Betracht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden, dürfte aber bei mehreren Zehntausend Euro liegen.

4. Mann kollabiert auf Gehweg und kann nicht mehr gerettet werden, Niedernhausen, Am Buchwaldskopf, Montag, 31.01.2022, 11:10 Uhr

(wie) Am Montag konnte einem Mann in Niedernhausen nicht mehr geholfen werden. Ein Ehepaar hatte in der Straße "Am Buchwaldskopf" eine leblose, männliche Person auf dem Bürgersteig entdeckt. Sie verständigten die Rettungskräfte und fingen mit Reanimationsmaßnahmen an. Der Rettungsdienst übernahm die Reanimation, musste diese jedoch nach längerer Zeit erfolglos abbrechen. Ein Notarzt stellte den Tod des 78-Jährigen fest. Der Ehefrau des Verstorbenen wurde von der Polizei die Todesnachricht überbracht.

5. Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt, Idstein, Wiesbadener Straße, Montag, 31.01.2022, 11:45 Uhr

(wie) Am Montagmittag wurde in Idstein eine Fußgängerin auf einem Zebrastreifen angefahren und dabei schwer verletzt. Eine 74-Jährige überquerte in der Wiesbadener Straße einen Zebrastreifen. Dies übersah ein 86-Jähriger mit seinem Ford und fuhr gegen die Fußgängerin. Bei der Kollision wurde die 74-Jährige zu Boden geworfen und schwer verletzt. Nach erster Behandlung am Unfallort, brachte ein Rettungswagen die Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

