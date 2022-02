PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mehrere Veranstaltungen von Coronaregel-Kritikern

Bad Schwalbach (ots)

(wie)Am Montagabend kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen zu mehreren Veranstaltungen von Coronaregel- bzw. Impfkritikern. Alle Veranstaltungen wurden von der Polizei begleitet, teilweise war auch die jeweils zuständige Versammlungsbehörde anwesend.

Wiesbaden

In Wiesbaden wurden wenige Menschen im Bereich der Innenstadt angetroffen. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen. Lediglich eine Starfanzeige musste gefertigt werden, da sich eine Person bei einer Kontrolle mit einem gefälschten Attest zur Befreiung vom Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung vorlegte.

Rheingau-Taunus-Kreis

Im Rheingau-Taunus-Kreis verzeichnete die Polizei Veranstaltungen in Bad Schwalbach mit 120 Personen, Idstein mit 70 Personen, Rüdesheim mit 120 Personen, Taunussstein-Bleidenstadt mit 57 Personen, Eltville mit 42 Personen, Oestrich-Winkel mit 5 Personen, Hohenstein mit 3 Personen, Hünstetten-Wallbach mit 15 Personen und Aarbergen mit 5 Personen.

Gegenveranstaltungen gab es in

Idstein mit 70 Personen sowie in Taunusstein mit 15 Personen, die im Anschluss noch eine Spontanversammlung gegen den Klimawandel anmeldeten.

Main-Taunus-Kreis

Im Main-Taunus-Kreis gab es Veranstaltungen in Eschborn mit 80 Personen, Eppstein mit 50 Personen, Hattersheim mit 10 Personen, Kelkheim mit 10 Personen Hofheim mit 50 Personen in Kleingruppen und Hochheim mit 10 Personen.

In Eschborn nahmen an einer Gegenveranstaltung 5 Personen teil.

Hochtaunuskreis

Im Hochtaunuskreis waren in Bad Homburg 153 Personen, Usingen 15 Personen und Glashütten 20 Personen zu Veranstaltungen zusammengekommen.

Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg fanden Veranstaltungen in Limburg mit 250 Teilnehmenden, Weilburg mit 70 Personen und in Bad Camberg mit 30 Personen statt.

In Limburg gab es eine Gegenveranstaltung mit 100 Personen.

Die überwiegende Zahl der genannten Veranstaltungen verlief ohne besondere Vorkommnisse. In Limburg wurde eine größere Gruppe Menschen angehalten und kontrolliert. Es wurden Ordnungswidrigkeiten wegen Teilnahme an einer nicht angemeldeten Versammlung gefertigt. In Taunusstein blockierte eine Gruppe kurzzeitig den Verkehr im Bereich des ZOB. Im Gespräch meldete diese Gruppe dann eine Versammlung gegen den Klimawandel an. In Bad Schwalbach wurden zwei Platzverweise erteilt, zudem zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen fehlender Mund-Nasen-Bedeckungen gefertigt.

