POL-RTK: +++Kellerbrand in Georgenborn+++Verletzte bei Unfall in Eltville+++Zeugensuche nach Unfallfluchten im Rheingau-Taunus+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Kellerbrand in Georgenborn,

Schlangenbad-Georgenborn, Krauskopfallee, Dienstag, 01.02.2022, 17:00 Uhr

(wie) In Georgenborn brannte es am Dienstagnachmittag in einem Keller. Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Krauskopfallee verständigten gegen 17:00 Uhr die Feuerwehr, da es im Keller des Hauses brannte. Nachdem sie den Rauch bemerkt hatten, öffnete ein Bewohner die Kellertür und sah die offenen Flammen. Während die Feuerwehr den Brand bekämpfte, wurde das Haus evakuiert. Alle Bewohner blieben unverletzt. Brandursache war eine Waschmaschine in dem Kellerraum. Dank der Brandschutztür verteilte sich der Rauch nicht weiter. Nach Lüftung der Räumlichkeiten durch die Feuerwehr konnten die Bewohner in das Haus zurückkehren. Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei die Krauskopfallee.

2. Verletzte bei Unfall in Eltville,

Eltville, Schwalbacher Straße, Dienstag, 01.02.2022, 11:50 Uhr

(wie) Am Dienstagmittag wurde eine Frau bei einem Unfall in Eltville verletzt. Die 57-Jährige befuhr mit einem Skoda die Schwalbacher Straße von Martinsthal kommend in Richtung Eltville-Zentrum. Am Ortseingang musste die Frau ihr Auto verkehrsbedingt zum Stillstand bringen. Aufgrund des zu geringen Abstandes des nachfolgenden 29-Jährigen in seinem VW, schaffte dieser es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf das Heck des Skoda auf. Bei dem Aufprall wurde die 57-Jährige verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 900 Euro.

3. Zeugensuche nach Unfallfluchten im Rheingau-Taunus, Rheingau-Taunus-Kreis,

(wie) Nach mehreren Unfallfluchten im Rheingau-Taunus-Kreis sucht die Polizei mögliche Zeugen.

Am Samstag, dem 29.01.2022 wurde zwischen 09:20 Uhr und 09:50 Uhr in Niedernhausen, auf dem Parkplatz des Supermarktes "Lidl", an der Platter Straße ein schwarzer BMW X2 am Kotflügel vorne links beschädigt.

Am Donnerstag, dem 20.01.2022 wurde zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr in Bad Schwalbach auf dem Parkplatz "Am Bürgerhaus" der Kotflügel hinten rechts an einem grauen 3-er BMW beschädigt.

Am Dienstag, dem 01.02.2022 wurde zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr in Aarbergen-Michelbach, auf dem Parkplatz des Supermarktes "Norma" in der Schneidertalstraße die Beifahrertür eines blauen Opel Astra beschädigt.

In allen Fällen entfernten sich die Unfallverursacher, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Hinweise nehmen die Polizeistationen im Rheingau-Taunus-Kreis entgegen.

