Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Freitag, in der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in der Lörracher Straße und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld sowie Schmuck. Wie der Täter in das Gebäude gelangte ist bislang unbekannt. Im Innern durchsuchte dieser das gesamte Mobiliar nach Stehlgut. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Die werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell