POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw

Am Samstagmittag kam es in der Karlsruher Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw - verletzt wurde keiner der beteiligten Fahrer oder Fahrgäste. Während die Straßenbahn gegen 11:30 Uhr auf Höhe des Rohrbacher Markts an einer gerade einparkenden Opel-Fahrerin vorbeifuhr, kam es dabei zum Zusammenstoß der beiden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 8.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden, die Straßenbahn konnte die Fahrt fortsetzen. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Unfallermittlungen gegen die Pkw-Fahrerin und den Straßenbahnführer eingeleitet.

