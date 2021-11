Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Kontrolle über Pkw verloren

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verlor ein 46-Jähriger im Kurvenbereich der Sickingen- und Römerstraße die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen eine Mauer. Nach ersten Ermittlungen war der Mann trotz widriger Witterung mit nicht angepasster Geschwindigkeit abgebogen und dabei um 1:55 Uhr frontal gegen die Mauer gestoßen. Am BMW entstand mutmaßlich Totalschaden in Höhe von 8.000 Euro. Verletzt wurde der Fahrer glücklicherweise nicht.

