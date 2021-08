Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verwirrter Autofahrer angetroffen - Wagen stark beschädigt

Espelkamp-Vehlage (ots)

Nach einem Zeugenhinweis überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Epelkamp am vergangenen Freitag (13.08.) im Bereich Vehlage ein Auto. Der Fahrer (82) wirkte verwirrt. Zudem wies der Wagen zahlreiche frische Unfallspuren auf.

Gegen 14.30 Uhr meldete ein Zeuge einen am Seitenrand der Osnabrücker Straße (L 770) in Höhe "Am Kleihügel" stehenden Wagen. Der älter wirkende Fahrer schien den Angaben nach mutmaßlich nicht fahrtauglich zu sein. So entsendete die Leitstelle neben einer Streifenwagenbesatzung auch einen Notarzt und Rettungswagen. Aufgrund des unklaren Gesundheitszustandes, wurde der 82-Jährige dem Klinikum Minden zugeführt. Bei der Überprüfung des Grauen Toyota Yaris stellten die Einsatzkräfte mehrere frische Unfallspuren am Wagen aus dem Raum Bad Pyrmont fest. Ein konkreter Unfallort konnte bisher nicht ermittelt werden.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler des Verkehrskommissariats Lübbecke.

