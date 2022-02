POL-RTK: +++Mann mit Hunden schlägt zu+++Betrunkener am Steuer aus dem Verkehr gezogen+++Jugendliche zündeln am Bahnhof Idstein+++

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mann mit Hunden schlägt zu,

Eltville-Rauenthal, Weinbergstraße, Donnerstag, 03.02.2022, 20:15 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend schlug ein Mann in Rauenthal einen anderen und verletzte ihn dabei. Ein 52-Jähriger war mit seinem Hund im Bereich des Weinprobierstandes in Rauenthal unterwegs, als ihm ein anderer Mann mit drei Hunden entgegen kam. Von den drei Hunden waren zwei nicht angeleint. Der Unbekannte sei dann direkt auf den 52-Jährigen zugegangen und haben diesen beleidigt. Anschließend habe er zugeschlagen und den 52-Jährigen dabei im Gesicht verletzt. Nach der Ankündigung die Polizei zu rufen, floh der Angreifer unbeeindruckt über den Parkplatz am Weinprobierstand in das angrenzende Gebüsch. Der Täter wurde beschrieben als circa 50 Jahre alt und 170 cm groß. Er habe einen Drei-Tage-Bart getragen und wäre von kräftiger Statur und "mitteleuropäischen" Aussehen gewesen. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein, mit einer Kapuze am Oberteil. Von den drei Hunden des Täters waren zwei schwarz und einer weiß. Hinweise zur Identität des Schlägers erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06123-9090-0.

2. Betrunkener am Steuer aus dem Verkehr gezogen, Idstein, Am Wörtzgarten, Donnerstag, 03.02.2022, 23:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kontrollierte die Polizei in Idstein einen Mann, der betrunken Auto fuhr und zog ihn aus dem Verkehr. Den Beamten der Polizeistation Idstein fiel während der Streife in der Straße "Am Wörtzgarten" ein Audi auf. Das Fahrzeug wurde zur Kontrolle angehalten. Schnell bemerkten die Beamten den deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug. Ein Atemalkoholtest des 43-Jährigen Fahrers brachte ein Ergebnis von über 1,9 Promille. Der Mann wurde festgenommen und musste sich auf der Dienststelle eine Blutprobe von einem Arzt entnehmen lassen. Anschließend mussten die Beamten mit dem 43-Jährigen zu seiner Wohnanschrift fahren, da er keine Ausweispapiere bei sich hatte. Nachdem er diese dann in seiner Wohnung vorzeigen konnte, wurde er auf freien Fuß gesetzt.

3. Jugendliche zündeln am Bahnhof Idstein, Idstein, Am Bahnhof, Donnerstag, 03.02.2022, 17:15 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag zündelten Jugendliche am Bahnhof Idstein und erhielten einen Platzverweis. Passanten riefen gegen 17:15 Uhr die Polizei, da sie zwei Jugendliche dabei beobachtet hatten, wie sie mit einer Spraydose und einem Feuerzeug im Bereich des Bahnhofs hantierten. Die Polizeistreife konnte die Jugendlichen antreffen und kontrollierte diese. Es war noch zu keinen Beschädigungen gekommen. Den Jungen wurde ins Gewissen geredet und sie erhielten einen Platzverweis, dem sie auch sofort nachkamen.

