PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser in Hünstetten-Görsroth

Bad Schwalbach (ots)

Am Samstag, den 05.02.2022 vermutlich zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr kam es zu Einbrüchen in zwei Einfamilienhäuser in der Rothstraße in Hünstetten-Görsroth. Dabei gelangte der bisher unbekannte Einbrecher jeweils über das Gartengrundstück auf die Rückseite der Häuser und hebelte die dort befindlichen Terrassentüren auf. Beide Einfamilienhäuser wurden durchsucht. Das Diebesgut ist bisher noch nicht komplett bekannt. Personen die verdächtigen Beobachtungen in dem Zeitraum gemacht habe, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126-93940 in Verbindung zu setzen.

