Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verkehrsunfall bei Abbiegevorgang

Kehl (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Donnerstagabend auf der L90. Eine 22-Jährige befuhr gegen 20.45 Uhr die Landstraße aus Kork kommend in Richtung Neumühl. Beim Abbiegen in Richtung der B28 missachtete die Nissan-Fahrerin offenbar die Vorfahrt einer entgegenkommenden 33-Jährigen in ihrem Audi. Der darauffolgende Zusammenstoß führte zu einem Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

/ae

