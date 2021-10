Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Auffahrunfall an Tankstelle

Gernsbach (ots)

Vermutlich war Unachtsamkeit die Ursache von einem Auffahrunfall am Donnerstagabend in der Hördener Straße. Gegen 19:30 Uhr fuhr ein VW-Fahrer an einer Tankstelle auf einen tankenden Mercedes auf. Durch den Aufprall entstand ein Riss in der Benzinleitung, wodurch Benzin austrat. Einsatzkräfte der Feuerwehr Gernsbach konnte das ausgetretene Benzin abbinden. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Der VW blieb unversehrt. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. /sch

