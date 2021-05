Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Bockhorn - Pkw-Fahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

Bockhorn (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, lief ein 38-Jähriger aus Bockhorn in Begleitung seines zweijährigen Sohnes und seiner Ehefrau am Fahrbahnrand der Sielstraße, die nicht über einen Gehweg verfügt. Ein 26-jähriger Vareler fuhr mit seinem Pkw an der Familie vorbei und überfuhr den Fuß des 38-Jährigen. Dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch nachträglich ermittelt werden. Die Polizei leitet Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung gegen den 26-Jährigen ein.

