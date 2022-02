PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Verletzte bei Schlägerei in Wohnhaus in Nauroth+++Aufmerksame Nachbarn und Brandmelder retten Bewohner+++Ohne Führerschein, dafür unter Alkoholeinfluss Auto gefahren+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Verletzte bei Schlägerei in Wohnhaus in Nauroth, Heidenroth-Nauroth, Kirchstraße, Samstag, 05.02.2022, 23:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden mehrere Menschen bei einer Schlägerei in einem Wohnhaus in Nauroth verletzt. Der 66-Besitzer eines Hauses in der Kirchstraße rief die Polizei gegen 23:20 Uhr, da es in dem vermieteten Gebäude zu einer Schlägerei gekommen war. Mehrere betrunkene Bewohner hatten aufeinander und die Inneneinrichtung eingeschlagen. Da die Kommunikation aufgrund von Sprachbarrieren und der unübersichtlichen Situation schwierig war, wurden insgesamt vier Polizeistreifen am Tatort eingesetzt. Nach Inaugenscheinnahme und Befragung aller Bewohner wurde schließlich klar, dass drei Personen verletzt worden waren, von denen einer zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Im Haus waren mehrere Türen und andere Gegenstände beschädigt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

2. Einbruch in Orlen,

Taunusstein-Orlen, Pfahlgrabenweg, Samstag, 05.02.2022, 08:45 Uhr bis 21:30 Uhr

(wie) Am Samstag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Orlen ein und klauten Schmuck. Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der Bewohner einer Wohnung im Erdgeschoss im Pfahlgrabenweg und brachen die Terrassentür auf. Das Innere durchsuchten sie und entwendeten Schmuck. Hierbei wurden auch Behältnisse mit Werkzeug aufgebrochen. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Der Wert des Stehgutes wird auf 1.500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

3. Aufmerksame Nachbarn und Brandmelder retten Bewohner, Geisenheim, Winkeler Straße, Samstag, 05.02.2022, 03:25 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Mann in Geisenheim dank seiner aufmerksamen Nachbarn und einem Rauchmelder vor Schlimmeren bewahrt. Nachbarn hatten in der Winkeler Straße die lauten Warnzeichen eines Rauchmelders aus einer Wohnung gehört. Da auf Klingeln und Klopfen die Wohnungstür nicht geöffnet wurde, riefen die Helfer die Polizei. Die Streife konnte von außen erkennen, dass sich an der Wohnungsdecke Rauch sammelte und alarmierte die Feuerwehr. Über eine Leiter konnte ein Fenster geöffnet werden. Dies weckte dann auch endlich den 25-Jährigen Bewohner, der seine Wohnungstür öffnete. Der Mann hatte eine Pizza im Backofen vergessen und war eingeschlafen. Die Feuerwehr entsorgte die nun pechschwarze Köstlichkeit und lüftete die Wohnung. Nachdem der Rettungsdienst den 26-Jährigen untersucht hatte, konnte er in seiner Wohnung verbleiben.

4. Ohne Führerschein, dafür unter Alkoholeinfluss Auto gefahren, Idstein, Auroffer Straße, Sonntag, 06.02.2022, 23:15 Uhr

(wie) Am späten Sonntagabend erwischte die Polizei eine junge Frau in Idstein, die alkoholisiert und ohne Führerschein Auto fuhr. Eine Streife der Polizei Idstein kontrollierte gegen 23:15 Uhr ein Fahrzeug in der Auroffer Straße. Plötzlich raste ein Hyundai mit laut aufheulendem Motor vom Parkplatz eines Schnellrestaurants. Am Steuer saß eine 19-Jährige, die daraufhin einer Kontrolle unterzogen wurde. Die Frau war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da sie offensichtlich alkoholisiert war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis war mit über 2,4 Promille erheblich zu hoch und die Frau wurde festgenommen. Auf der Dienststelle entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Strafanzeigen gegen die 19-Jährige und den Halter des Hyundai wurden gefertigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte die Frau die Dienststelle wieder verlassen.

5. Straßenglätte führt zu Unfall

B 417, Höhe Hünstetten-Kesselbach

Samstag, 05.02.2022, 08:00 Uhr

(js) Am Samstagmorgen, gegen 08:00 Uhr kam eine 20-jährige Fahrerin eines Opel bei Kesselbach mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und verletzte sich hierbei leicht. Vermutlich aufgrund von Straßenglätte verlor die junge Frau aus Hünstetten auf der B 417 die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Schutzplanke der Fahrbahnbegrenzung. Die 20-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, musste aber nicht in einem Krankenhaus behandelt werden. Ihr Pkw wurde durch den Unfall allerdings erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 5.000 Euro.

6. Kreislaufprobleme ursächlich für Verkehrsunfall, Eltville, Martinsthal, Schiersteiner Straße, Samstag, 05.02.2022, 13:40 Uhr

(he)Am Samstagmittag kam es in Eltville Martinsthal zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine VW-Fahrerin leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Gegen 13:40 Uhr befuhr die 85-jährige Rheingauerin die Schiersteiner Straße in Martinsthal, als sie in Höhe der Hausnummer 35 plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem dort geparkten Audi A6 kollidierte. Von dort wurde der PKW der Dame abgewiesen und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Den ersten Angaben der 85-Jährigen zufolge könnten Kreislaufprobleme unfallursächlich gewesen sein. Die Verkehrsteilnehmerin wurde zur Kontrolluntersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Autobahnpolizei

1. Vier Verletzte bei Unfall auf der A3 bei Idstein, Idstein, Bundesautobahn 3, Samstag, 05.02.2022, 08:10 Uhr

(wie) Am Samstagmorgen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der A3 bei Idstein vier Menschen verletzt. Eine 69-Jährige aus den Niederlanden befuhr mit einem VW die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Zwischen Idstein und Niedernhausen wurde sie nach eigenen Angaben von der Sonne geblendet und fuhr, auf dem mittleren der drei Fahrstreifen, gegen das Heck eines Skoda, der von einem 86-Jährigen aus Düsseldorf gefahren wurde. Bei der Kollision wurden drei Insassen des VW und die Beifahrerin des Skoda verletzt. Alle vier Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten mussten der linke und mittlere Fahrstreifen für zwei Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 33.000 EUR geschätzt.

