POL-RTK: +++Randalierer in Supermarkt festgenommen+++Einbrecher stehlen Fernseher und Beamer+++Unfall durch gefährliches Überholen auf der Bäderstraße+++

1. Randalierer in Supermarkt festgenommen, Rüdesheim, Geisenheimer Straße, Mittwoch, 09.02.2022, 17:00 Uhr

(wie) Am Mittwoch randalierte ein Mann mehrfach in einem Supermarkt in Rüdesheim, er wurde festgenommen. Zunächst wurde die Polizei gegen 15:00 Uhr über einen Randalierer in der Geisenheimer Straße informiert. Der Mann hielt sich trotz Hausverbotes in dem Markt auf und pöbelte Mitarbeiter an. Als er des Supermarktes verwiesen werden sollte, zerschlug er eine Flasche auf dem Boden und trat gegen die Ausgangstür. Danach flüchtete er in die Innenstadt. Gegen 17:00 Uhr erschien der Mann wieder in dem Supermarkt und bewarf Kunden und Mitarbeiter mit Glasflaschen. Zudem bespuckte der 26-jährige Randalierer einen Mitarbeiter. Die herbeigeeilte Polizei nahm den Mann fest. Ein Kunde hatte ihn bis zum Eintreffen der Streife festhalten können. Der 26-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06722/9112-0 entgegen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Schlangenbad-Wambach, Schanzenberg, Mittwoch, 09.02.2022, 08:15 Uhr - 19:30 Uhr

(he)Im Verlauf des gestrigen Tages kam es in Schlangenbad-Wambach zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem der oder die Täter einen Gesamtschaden von circa 5.000 Euro verursachten. Zwischen 08:15 Uhr und 19:30 Uhr öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster des in der Straße "Schanzenberg" gelegenen Anwesens und gelangten so in die Innenräume. Diese wurden durchsucht, wobei die Täter Schmuck entdeckten. Mitsamt der Beute gelang den Straftätern unerkannt die Flucht. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 06124/7078-0 um Hinweise zu der Straftat.

3. Einbrecher stehlen Fernseher und Beamer, Niedernhausen, Nassauer Straße, Mittwoch, 09.02.2022, 20:00 Uhr - Donnerstag, 10.02.2022, 05:15 Uhr

(he)Zwischen gestern Abend, 20:00 Uhr und heute, 05:15 Uhr drangen unbekannte Täter in Niedernhausen in der Nassauer Straße in ein Gebäude ein und entwendeten aus diesem einen Fernseher sowie einen Beamer. Die Täter gelangten durch die Garage in das Wohngebäude, welches in Teilen auch gewerblich genutzt wird. Augenscheinlich suchten die Täter im Erdgeschoss, bzw. Keller und Garagenbereich nach Diebesgut. Mit einem Sony-Fernseher und einem von der Decke gerissenen Beamer gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Wer Hinweise zu der Tat geben kann wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06126/9394-0 bei der Polizei in Idstein zu melden.

4. Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt, Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Mittwoch, 09.02.2022, 08:55 Uhr

(he)Gestern Morgen kam es in Oestrich-Winkel zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 64-jährigen Pkw-Fahrerin und einem 33-jährigen Radfahrer, bei dem der Radfahrer verletzt wurde und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Gegen 08:55 Uhr war die Pkw-Fahrerin auf der K634 aus Hallgarten kommend in Richtung Oestrich-Winkel unterwegs. Gleichzeitig befuhr der Radfahrer die L3320 aus Oestrich-Winkel in Richtung Hattenheim auf dem Gehweg. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte die Rheingauerin mit ihrem Pkw nach rechts in Richtung Oestrich-Winkel abzubiegen. Hierbei übersah sie den von rechts nach links querenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

5. Zwei Verletzte bei Unfall in Wehen,

Taunusstein-Wehen, Platter Straße, Mittwoch, 09.02.2022, 14:50 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag wurden bei einem Unfall in Taunusstein-Wehen zwei Menschen verletzt. Eine 56-Jährige befuhr mit einem Kia die Platter Straße, von der B 417 kommend, in Richtung Weiherstraße. Auf Höhe der Hausnummer 12 geriet sie aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal gegen den entgegenkommenden Nissan einer 65-Jährigen. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrerinnen verletzt und zur Behandlung vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 EUR.

6. Unfall durch gefährliches Überholen auf der Bäderstraße, Heidenrod, Bundesstraße 260, Mittwoch, 09.02.2022, 15:20 Uhr

(wie) Bei einem gefährlichen Überholmanöver verursachte eine Frau einen Unfall auf der B 260. Die 51-Jährige befuhr mit einem Porsche die B 260 von Nastätten in Richtung Wiesbaden. Zwischen Langschied und Mappershain überholte sie verbotswidrig einen LKW und überfuhr dazu die durchgezogene Fahrstreifenbegrenzung. Beim knappen Wiedereinscheren wegen des nahenden Gegenverkehrs fuhr sie mit ihrem Fahrzeugheck gegen die Zugmaschine. Glücklicherweise wurde niemand bei der Kollision verletzt. Der Sachschaden wird auf 25.000 EUR geschätzt.

