Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

56355 Nastätten, Römerstraße (ots)

Am 22.01.2022 im Zeitraum von 18:40 Uhr bis 19:10 Uhr wurde ein grauer E-Klasse Mercedes, welcher ordnungsgemäß in einer Parktasche links von der Römerstraße in der Ortslage Nastätten (gegenüber der Amtsapotheke) geparkt war, nicht unerheblich am Heck beschädigt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher streifte vermutlich beim Linksabbiegen im Zuge des Einfahrens auf die Römerstraße, nachdem dieser den in der Nähe befindlichen Parkplatzes am dortigen Asia-Restaurant verlassen hat. Es wird um Zeugenhinweise an die zuständige Polizei St.Goarshausen unter 06771-9327-0 gebeten.

